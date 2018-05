Absolt l'acusat d'agredir sexualment la cuidadora de la seva sogra

L'Audiència de Girona ha absolt l'home acusat d'agredir sexualment la cuidadora de la seva sogra, a Vilafant. La sentència considera que «no s'ha acreditat» que el processat realitzés tocaments no consentits a la víctima.

La sentència recull que la «vaguetat i la inconstància» amb què la víctima i únic testimoni va narrar els fets posa en dubte la credibilitat de la seva narració, ja que el Tribunal «no té la certesa que els fets es produïssin tal com els va descriure la denunciant».

Els fets s'haurien produït l'agost del 2017 quan l'esposa del processat era fora de viatge. Segons va relatar la víctima, l'home hauria entrat a la seva habitació sense permís i li hauria acariciat l'esquena i la cama.

En el segon episodi relatat per la víctima, l'home hauria entrat a l'habitació mentre ella dormia i li hauria introduït els dits dins la vagina mentre li tocava els pits.

La sentència, però, no considera provat cap de les dues agressions. Malgrat que l'exploració ginecològica va detectar una lesió veginal consistent en un eritema amb dolor a la palpació, compatible amb l'agressió sexual però no determinant.

El relat de la víctima no és suficientment creïble per condemnar el processat, segons recull la sentència. Durant la vista oral del judici, la testimoni no va descriure ni concretar els fets ocorreguts l'agost del 2017. En canvi, sí que ho havia fet durant la declaració que se li va prendre en la fase d'instrucció del cas. A més, la sentència descarta que el silenci en els detalls estigués motivat per «humiliació o vergonya».

El document recull que durant la vista se li va preguntar si havia algun detall que volgués narrar, però la testimoni no va concretar-los més. Per l'Audiència, «no resulta coherent que no s'exposin els detalls davant la petició del mateix fiscal i tampoc sembla factible que els hagi oblidat».

La fiscalia demanava 11 anys de presó, 15 més de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a la víctima per un delicte d'agressió sense penetració i un altre d'agressió sexual per la introducció de membres corporals. La defensa en demanava l'absolució.