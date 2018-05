Les alcaldesses de Maçanet i Agullana són les candidates d'ERC per al 2019

Mercè Bosch i Marina Gutés han estat escollides candidates d'Esquerra Republicana a Maçanet de Cabrenys i Agullana per a les properes eleccions municipals. Les dues són actualment alcaldesses.

Mercè Bosch va ser escollida dissabte com a candidata a Maçanet de Cabrenys. Bosch ha manifestat que «el que volem és treballar pel nostre poble amb el nostre poble i som molt conscients que el més important és la proximitat amb la gent per saber les seves necessitats i poder treballar per satisfer-les».

Amb vista al futur, Bosch diu que «continuarem treballant per la cohesió social i la sostenibilitat del nostre municipi i tenim també molt clar que hem de preservar i ensenyar el valor més important que tenim, el nostre entorn».

Nascuda a Maçanet de Cabrenys (1976), Bosch és auxiliar d'infermeria i és alcaldessa del municipi des del juny del 2015. Milita a Esquerra des del 2017.



Repeteix també Marina Gutés

Marina Gutés també ha estat escollida aquest cap de setmana i afrontarà les eleccions del 2019 Gutés deixa clar que «no ens aturarem i farem mans i mànigues pel poble». Nascuda a Barcelona (1962), Gutés resideix al poble des dels quinze anys i, des de sempre, ha estat implicada en l'associacionisme d'Agullana. Durant l'anterior mandat va ser regidora de cultura i medi ambient. Administrativa, milita a Esquerra des del juny del 2011.