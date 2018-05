Cantada dels escolars de Figueres

La cantània arriba a figueres amb la Cantata Partícules, on es va assistir a l'origen i evolució de l'Univers. Ara fa uns tretze mil vuit cents milions d'anys hi va haver una gran explosió: un magma ben espès que de cop s'espandeix. És l'origen del món; tot és calent i roent. Una mena de sopa caòtica i incandescent? Amb aquest centre d'interès es va oferir l'espectacle amb una composició musical obra del compositor Lluís Vidal i escrita per Sergi Belbel. Dirigida per Josep Prats, Elisenda Carrasco, Montserrat Meneses i Oriol Castanyer (direcció musical) i Marta Gil i Ignasi Tomàs (direcció escènica). Es van celebrar dues sessions al pavelló municipal.