Figueres ja treballa pel traspàs de titularitat de l'antiga N-II

Els tècnics de l'Ajuntament de Figueres i els de l'Estat estan treballant per procedir al traspàs de la titularitat de l'antiga N-II, l'avinguda Salvador Dalí.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va explicar recentment que s'està treballant per delimitar els serveis soterrats perquè quedi clara la responsabilitat de cada una de les parts fins on arriba. «S'està fent una delimitació tècnica del que és via en el sentit de quines afectacions de serveis hi ha», va manifestar Felip.

Una vegada això estigui enllestit, el govern ho portarà al ple i el compromís de l'Estat és que es traspassi la titularitat.

Prèviament el Ministeri de Foment va executar les obres de construcció de la rotonda amb la carretera d'Olot.