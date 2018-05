Figueres vol donar suport als veïns amb dificultats per treure's la teòrica del carnet

L'Ajuntament de Figueres està treballant en un projecte per tal de donar un suport a les persones que per motius diversos tenen dificultats per treure´s la part teòrica del carnet de conduir. No es tractaria d´un suport econòmic, sinó un reforç per ajudar a aprendre la matèria.

La iniciativa podria començar pel barri de Sant Joan i fer-se extensiva a tota la ciutat. El regidor del barri de Sant Joan Francesc Cruanyes ha dit que està a les «beceroles» però ja hi ha una autoescola i una llista de gent interessada.

El regidor, responent als dubtes del PP, ha explicat que es tracta d'una idea que encara no s´ha concretat. A principi de mes va tenir una primera reunió amb membres de l´associació del barri del sector Oest. Ha posat de manifest que se n'havia parlat informalment en diverses ocasions però «avui - dijous, 3 de maig- hem tingut la primera reuió per mirar com ho encarrilaven».

«La voluntat no és fer una autoescola» si no «que tota la gent d´aquella zona i és la meva voluntat que es pugui ampliar a altres zones de la ciutat» que tinguin «dificultats atès el seu nivell de le ctura, de comprensió, té dificultats sobretot amb l´examen teòric, pugui rebre una preparació específica».

El tema encara és molt «incipient», va dir, i abans de concretar-ho s'ha de parlar amb educació i altres parts implicades. El regidor va manifestar al darrer ple que encara no se n'ha parlat a fons ni amb els membres del mateix govern.

Ara bé, la possibilitat que es posi en marxa ja ha atret l'interès d'una autoescola, que estaria interessada a oferir el servei. Fins i tot hi ha una llista de persones apuntades per poder rebre aquest suport.

El regidor del PP, Diego Borrego, va afegir que el tema havia aparegut fins i tot a les xarxes socials i va demanar que la mesura no es faci només per a un barri sinó que sigui per a totes les persones amb dificultats.