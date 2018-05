Les terrasses al carrer creixen a Figueres sense l'ordenança de regulació

Les ordenances dels establiments de restauració de Figueres han anat creixent en els darrers anys sense que l'Ajuntament hagi estat capaç de redactar una ordenança que les reguli. La regidora d'ERC, Agnès Lladó, s'ha mostrat indignada amb el govern per anar donant llargues sobre aquest tema. El regidor Quim Felip ha manifestat que s'hi treballa sense posar cap data.

L'octubre de 2014 es va tancar un acord amb el sector per l'esborrany que havia de servir per elaborar les ordenances sobre l'ocupació de la via pública amb terrasses. L'alcaldessa, Marta Felip, ho assegurava i es mostrava satisfeta de l'èxit que està tenint la restauració a la ciutat, que s'evidencia amb el creixement de terrasses. La tendència continua.

Ja llavors ERC insistia amb el PP en la regulació. L'esborrany del qual es parlava havia de ser el definitiu. Gairebé quatre anys després encara no hi ha res sobre la taula.

Lladó, al darrer ple, preguntava per l'ordenança manifestant en to recriminatori que «crec que he fet aquesta pregunta no sé quantes vegades, per quan aquesta comissió de l'ordenança de terrasses?» i afegia «i no em digui que la setmana vinent el senyor Cabot (director de serveis urbans) ens convocarà perquè ho sento, no me'l crec». Lladó es va recordar que porten tres anys incomplint el copromís que la pròpia alcaldessa va assumir el 2015 de crear una comissió.

El regidor va respondre que «espero que amb un termini de temps curt puguem reunir la comissió». Ho va fer en un to que no va agradar a ERC qui va demanar que no se li prengués el pèl. «Sabem que és un tema complicat però no ens menystingui els que hem format part de la comissió, això ja ve de l'anterior mandat i ja és hora».

L'oposició no confia que el govern treballi en aquest sentit i el regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, va afegir que el que està clar és que «no hi haurà ordenança de terrases» per a la propera temporada turística que ja està a les portes.

Després del esborrany de 2014 s'havia de convocar la comissió d'un procés que had'acabar amb una ordenança de terrasses que reguli tant la superfície o l'ocupació com les qüestions de caire estètic. Ara, segons ERC, el criteri per atorgar-les és parcial i alguns establiments que no en poden tenir esperen l'ordenança des de fa temps com a nova eina.