L'alcalde de Llançà cedeix Interior al PSC, tot i haver trencat el pacte

El portaveu d'ERC, Guillem Cusí, critica que l'alcalde, Pere Vila, hagi cedit al cap de llista del PSC, Francesc Guisset, la regidoria d'Interior. El republicà no entén «la seva delegació fora de la compensació per no haver entreat la vara ara fa dos mesos».

Els socialistes van veure com a finals de març el PDeCat decidia no traspassar-los l'alcaldia com havien acordat en pactar.

Els socialistes optaven per donar per trencat el pacte però quedar-se al govern. Ara, Vila hauria decidit delegar en Francesc Guisset interior, un moviment que ERC no entén tenint en compte l'actitud dels socialistes a nivell de país. Per Cusí, «més enllà de desmarcar-se o fer qualsevol tipus de crítica com han fet altres socialistes com Josep Fèlix Ballesteros, el PSC llançanenc avala amb el silenci la reacció del seu partit».

Per això no entén que «l'home fort del president a Girona, com a futur delegat del govern (Pere Vila), no pot deixar impune l'actitud dels socialistes» i afegeix que «el que és més llastimós i greu és que, a més, li entregui gratuïtament la cartera d'Interior deixant el control i la seguretat ciutadana en mans del 155».

Cusí va oferir el seu suport a Vila demanant que trenqués amb el PSC, oferint a canvi «garantir la bona governabilitat, des de l'oposició, amb un suport extern». Ara mateix Cusí afegeix que «retirem aquest oferiment davant d'aquesta situació vergonyant». PDeCat i PSC van pactar per treure l'alcaldia a ERC, amb qui els socialistes governaven.