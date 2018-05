Volen tancar un tram de la plaça de l'institut Muntaner per les bretolades

La part de la plaça que es tancarà al públic per lluitar contra l´incivisme.

La part de la plaça que es tancarà al públic per lluitar contra l´incivisme. conxi molons

L'Ajuntament de Figueres preveu tancar l'últim tram de la plaça de l'Institut per combatre l'incivisme i oferir un nou espai exterior per a l'institut Ramon Muntaner. Es tracta de la placeta elevada amb accés des del carrer Sant Pau.

El projecte busca millorar el recinte i l'entorn restringint-ne l'accés amb unes tanques que es col·locarien en el perímetre. Els treballs consistiran a refer l'enjardinament, col·locar nou enllumenat, incorporar-hi mobiliari urbà com bancs i papereres, i fer-hi un tancament perimetral amb accés des de la plaça. El consistori preveu que el projecte de millora del recinte de la part sud de la plaça de l'institut s'executarà aquest estiu amb un cost de 32.925,27 euros, i es preveu que les obres tinguin una durada de 4 setmanes. El projecte, però, s'haurà d'aprovar en el proper ple municipal, que se celebrarà el dijous 7 de juny. Segons l'alcaldessa, Marta Felip, «és un punt on es detecten conductes incíviques» i veu en aquesta reforma la solució per lluitar contra el vandalisme que pateix: «Posar-hi més llum i fer-hi un tancament serà la manera de mantenir en condicions aquest espai i ajudarà a canviar l'entorn de la plaça». Les parets que envolten part de la placeta estan plenes de pintades.



Obert a l'institut

El tancament de la placeta al públic en permetrà la seva conservació, però també que l'IES Ramon Muntaner en pugui fer ús. «És molt important per a l'institut, que només disposa del claustre», destaca Felip. I és que tenir un espai exterior i proper al centre els permetrà realitzar-hi activitats. A més, també se'n podran beneficiar les entitats i associacions que ho sol·licitin. L'origen de la plaça data del 1877, quan gràcies a les terres obtingudes per la companyia del ferrocarril es va poder anivellar el carrer i fer l'actual plaça de l'Institut. El Ramon Muntaner va ser el primer institut públic de tot l'Estat i en aquest s'hi va instal·lar la primera escola d'Humanitats d'Espanya promoguda per Gonzàlez de Soto.

Anteriorment, l'edifici havia sigut el convent dels franciscans i l'església ocupava el lloc de l'actual parròquia de la Immaculada.