Potser em falla la memòria, però apostaria que no; apostaria que Figueres no s´ha vist honorada amb la visita oficial i oficiosa, específica i concreta, monogràfica i no de recorregut de tournée de bolos polítics, de tota una senyoria del Congrés dels Diputats des dels temps primers de la nova etapa democràtica, quan el primer diputat gipsy de la història espanyola, per Barcelona i per la UCD, es deixà caure per la vila per protestar pel tracte discriminatori que la ciutat practicava amb els seus congèneres en haver procedit a una neteja completa de brutícia i trastos vells de l´ara anomenat barri de Sant Joan (?) figuerenc. D´aquella visita es derivà la construcció i entrega dels xalets que qui sap si en mans d´altres usufuctuaris haurien conformat el barri en una fermosa zona residencial.

Sí, ha estat l´irrepetible, l´inefable substitut de Tardà en la tasca de dir boutades (es recorden d´aquella: «quan tinguem la república catalana, ERC seguirà assistint al Congrés espanyol per alliberar la resta dels països catalans»?), el sant colomenc gramanetenc Rufián qui ens ha visitat i ens ha deixat una de les seves paradigmàtiques reflexions com a pedra angular sobre la qual s´haurà d´assentar tota l´activitat municipal en el proper quadrienni: Ha dit que la culpa de tot el que passa al west side de la capital és culpa no dels seus habitants sinó dels successius ajuntaments. No es va atrevir a dir, però ho pensava, que era culpa dels habitants del nord, del sud, de l´est i del centre? Després d´això, com deia Cervantes en el seu famós sonet amb estrambot, «y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada».

Però sí, jo crec que a l´ERC figuerenca els ha aparegut, com a la nau Apolo, un problema: sense anar més lluny ens hauran d´explicar a l´electorat això que si allà es punxen els comptadors elèctrics és culpa dels ajuntaments, si es fan trampes amb el consum de l´aigua és culpa dels ajuntaments, si hi ha cultius de plantes il·legals és culpa dels ajuntaments, si hi ha brutícia és culpa dels ajuntaments... que hem elegit, en els quals, d´altra banda, també han participat ells mateixos, encara que hagi estat amb un protagonisme menor (excepció feta d´haver tingut l´únic vicealcalde de la història). Esperarem.