Dubtes sobre la continuïtat del festival Agitart de Figueres

La continuïtat del festival de dansa «Figueres es mou», que fins ara s'anomenava Agitart, està en dubte. Així ho van manifestar els promotors de l'esdeveniment durant la presentació de l'edició d'enguany. En el marc de la seva cinquena edició, que se celebrarà del 3 al 8 de juliol, s'han programat 31 propostes artístiques, de les quals deu seran espectacles internacionals, catorze de catalans i set més de la resta de l'Estat. Entre els països participants, hi haurà Suïssa, Israel, França, el Regne Unit, Mèxic, el Japó, Grècia o Itàlia.

Els promotors, Roger Fernández i Georgina Avilés, van presentar ahir el cartell d'enguany en una roda de premsa en què van manifestar «dubtes» sobre la continuïtat del projecte, que engloba activitats durant tot l'any com ara tallers en escoles i instituts de la ciutat.

Fernández i Avilés consideren que l'aportació de l'Ajuntaent no és suficient per mantenir-lo. Segons han explicat, el festival té un pressupost de 60.000 euros però el conjunt d'activitats que organitzen fa enfilar la xifra fins als prop de 100.000.

El consistori hi aporta el gruix més important, amb pràcticament 60.000 euros en total, i també hi donen suport altres administracions com la Diputació de Girona i la Generalitat. Malgrat això, els promotors consideren que realitzen una tasca que omple un «buit» a la ciutat i que caldria més «implicació» municipal. De fet, els espectacles són gratuïts i critiquen que només disposen de 30.000 euros anuals per a personal i estructura. Una partida que «obliga» als promotors a gestionar tota la infraestructura sense més personal.

L'alcaldessa, Marta Felip, ha rebatut les crítiques assegurant que l'aportació municipal és molt elevada i que fan un esforç molt important tenint en compte en gran nombre de festivals que hi ha a la ciutat. Felip ha atribuït les queixes a les peticions habituals que fan els promotors d'esdeveniments però ha advertit que la ciutat té una programació estable i que no es poden plantejar aportacions més elevades. En aquest sentit, ha assegurat que els impulsors del certamen van presentar a l'Ajuntament un projecte valorat en 300.000 euros. «No veiem la finestra per a un festival d'aquesta magnitud», ha dit Felip.

Amb tot, l'alcaldessa ha remarcat el creixement que ha experimentat l'esdeveniment en només cinc anys i ha assegurat que des de l'equip de govern estan «molt contents» amb la tasca que realitzen, que «completa el cartell de festivals que té la ciutat».

L'esdeveniment, que va néixer amb un beca, ha passat en cinc anys d'un a set dies i s'ha obert a la ciutat. Enguany, tindrà com a escenaris principals La Rambla, la plaça Josep Pla, La Cate, la plaça de l'Ajuntament o l'institut Ramon Muntaner però també portarà intervencions artístiques al cementiri, a l' skate park o a la plaça Catalunya.

A banda de les actuacions, del 2 al 7 de juliol es faran diversos workshops dirigits a ballarins i coreògrafs professionals que impartiran artistes de renom internacional. El festival l'organitza el col·lectiu artístic Agitart, una entitat formada per professionals del sector de la dansa que a banda del certamen durant l'any organitzen múltiples activitats vinculades a aquesta disciplina. Entre elles, tallers d'iniciació a la dansa a centres cívics, escoles i instituts de Figueres però també d'altres poblacions com Roses.