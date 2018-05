El Museu del Joguet, al «Saló de la Fama» del portal Tripadvisor

El Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, ha estat reconegut com a membre del «Saló de la Fama» del Certificat d'Excel·lència 2018 de Tripadvisor. Es tracta d'un reconeixement per als que han rebut el certificat d'excel·lència durant cinc anys consecutius.

Es reconeixen els serveis de qualitat superior que ofereixen als seus visitants.

Per atorgar-lo, Triapdvisor té en compte tant la qualitat de les opinions rebudes en els darrers dotze mesos com, en el cas de les valoracions positives, el nombre acumulat en els darrers cinc anys i la qualitat dels arguments que s'hi han fet servir.

El Museu del Joguet ha remarcat que la distinció és el reconeixement «dels nostres visitants a la qualitat de la col·lecció, els serveis del museu i l'atenció personal». A més, destaquen que això els «esperona a treballar per millorar la nostra tasca».

El Museu del Joguet ha afegit el reconeixement a la llarga llista que figuren al seu web, entre ells la Creu de Sant Jordi el 2007 o el Premi Nacional de l'Associació Espanyola de Frabricants de Joguina.



Reconeixement xinès

El darrer abans del Saló de la Fama del Certificat d'Excel·lència de Tripadvisor va ser un reconeixement a la Xina. Un portal xinès el va situar per segon any consecutiu com a millor espai turístic del món (Top Choice Tourist Attraction 2017), en la seva especialitat.

El Museu del Joguet va obrir portes el 1982 i compta amb quatre mil peces exposades d'una col·lecció de més de quinze mil jocs i joguines.