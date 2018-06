Es crea un moviment de pensionistes per defensar drets socials

Pensionistes de Figueres estan treballant per coordinar estratègies amb l´objectiu d´aconseguir un augment de les pensions i defensar el conjunt de drets socials de la ciutadania.

Aquest dimarts es va presentar el moviment «Pensionistes Alt Empordà» al Centre Cívic Joaquim Xirau de la Marca de l´Ham. La iniciativa és una escisió dins del grup de jubilats que es manifestava setmanalment a la ciutat per reclamar unes pensions dignes. D´aquesta mobilització n´han sorgit dos corrents: un, partidari de la creació d´una Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i un segon menys preocupat per la legalització del moviment, batejat com Pensionistes Alt Empordà. Aquest darrer està integrat per membres de la Marea Pensionista. Les accions encara estan pendents de concretar, però no se centraran únicament en la reclamació de les pensions, sinó que es mobilitzaran contra mesures municipals com ara les contribucions especials, o també de catalanes, com la llei de dependència.

El moviment ja l´han presentat a la Marca de l´Ham i al Poblenou i la setmana vinent ho faran als Cendrassos.

D´altra banda, el divendres 18 de maig es va celebrar una xerrada organitzada per les associacions de veïns de la Creu de la Mà, Rally Sud i Presó amb l´objectiu de proposar a les Juntes la creació d´una Coordinadora de Jubilats i Pensionistes per incidir en el Consell Municipal de Gent Gran.