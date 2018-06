Preocupació entre el comerç de Figueres per les obres del centre

L´Associació Comerç Figueres tem que les diverses obres del centre de la ciutat els perjudiquin les vendes. Així ho van fer constar els establiments associats a l´Assembla celebrada per aprovar el Pla d´Accions.

Els comerciants van manifestar la seva preocupació per la «imminent i excessiva coincidència d´obres a la ciutat, que dificultaran encara més la situació comercial de la ciutat». El president de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, ha alertat que han patit una «baixa de vendes generalitzada» associada amb la devallada del client francès.

«Estan molt cremats», diu en referència a l´estat d´ànim dels comerciants figuerencs. La situació es veuria agreujada amb les obres que s´executaran aquest estiu al centre: el carrer Barceloneta, el carrer Jonquera i els treballs del tram final del carrer Peralada amb Rec Arnau (encara pendents d´adjudicar). Tots tres estan previstos en el Pla de Barris que caduca a finals d´any. Les obres es concentraran al centre històric de Figueres, on també hi conflueix l´eix comercial de la ciutat.

Els treballs s´executaran durant els mesos d´estiu i els comerciants també pateixen per si comprometen la campanya de Nadal. «Són les èpoques més importants per als establiments», recorda Anguera, i temen que la coincidència amb les obres els perjudiqui.

Comerç Figueres reclamarà una trobada immediata amb el consistori amb l´objectiu de treballar amb una comissió bilateral per reduir el termini d´aquestes obres, així com «la recerca de solucions conjuntes per reduir la gran afectació prevista».

Malgrat que és responsabilitat de l´Ajuntament trobar-hi la solució, Anguera proposa augmentar la plantilla d´obra per reduir-ne el termini i garantir, així, la campanya nadalenca.

A més, per atraure el client francès s´està treballant en la gestió de busos que connectin França i la Costa Brava i que, un cop a la ciutat, poguessin comptar amb un guia que podria anar a càrrec de la mateixa Associació. A més, també volen que el nou POUM permeti atraure més empreses.

Reinventar el comerç

D´altra banda, es vol reorientar l´entitat cap a una «gestora de la destinació». Tal com ha explicat Anguera, es tracta de suplir el buit per la inexistència d´una àrea de comerç potent a l´Ajuntament. «Comerç Figueres assumiria el rol de difondre el comerç de la ciutat amb accions visibles a fora per atraure gent», diu.

També plantegen novetats com les entrades per al Cinema Las Vegas amb compres al comerç associat, el Viu Figueres, la Setmana del Cafè, la Setmana de Promoció del comerç associat i els elements decoratius solidaris per Nadal.

L´entitat també està treballant en un nou espai o local a peu de carrer i al centre, per poder treballar millor amb els associats i tenir més visibilitat entre els ciutadans.