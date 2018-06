Roses es queixa del retard de Capitania a autoritzar boies i trànsit marítim

L´Ajuntament de Roses ha tramès una queixa pel retard per part de Capitania de les autoritzacions per a la col·locació de boies, transport marítim i col·locació de guixetes. El Pla d´Usos de Platges es va tramitar amb molta antelació i estan molestos pel retard. S´esperaran fins avui o prendran més mesures. També s´han comprat les boies per instal·lar al canal que permetrà la pràctica d´esports de vela a Santa Margarida.

L´autorització per part de Capitania va impedir l´any passat la posada en servei d´un canal a Santa Margarida que estarà en marxa aquest estiu. L´Ajuntament va optar per tramitar amb força antelació el pla d´usos de l´estiu i evitar que els tràmits comportessin entrebancs per a les activitats marítimes.

El pla d´usos es va aprovar al desembre i les adjudicacions es van fer a principi de maig. Ara estan pendents de les autoritzacions de Capitania Marítima per tot allò que afecta la part marítima, va informar al ple celebrat dilluns al vespre l´alcaldessa, Montse Mindan.

L´Ajuntament va trucar a Capitania i se´ls va comunicar que s´anava informant dels expedients però no per ordre d´arribada sinó començant per Blanes i Lloret. Per tant, Roses se situa entre els darrers municipis als quals s´informarà. Mindan va explicar que «s´ha presentat una queixa formal al Departament de Territori i estic esperant la seva resposta», i va constatar que per part de l´Ajuntament entenen que «hem de tirar endavant amb el fondeig de les boies, amb el transport marítim i la ubicació de guixetes perquè arribarem a mitja temporada quan arribarà l´informe de Capitania».

Des de la Generalitat els van comunicar que esperessin uns dies més. «Estic esperant a veure si en el transcurs d´aquesta setmana ens arriba l´autorització», va dir Mindan. L´Ajuntament comprovarà avui si hi ha comunicacions per part de Capitania respecte de les autoritzacions.

L´any passat, l´Ajuntament va modificar el Pla d´Usos de Platges eliminant l´activitat de windsurf, entre altres, de la platja de Santa Margarida. Els canvis van generar una protesta de tots els grups de l´oposició en bloc i de l´empresariat de Santa Margarida. Malgrat intentar rectificar-ho, la resposta de Capitania Marítima no es va donar fins a l´agost i no es va poder ubicar el canal. En aquesta ocasió afecta altres activitats.

El canal està previst que sí que estigui en servei aquest estiu i Mindan va informar que estan pedents que arribin les boies que es van comprar per tal de poder col·locar-les. Les boies han de delimitar el canal.

Pel que fa a la resta de serveis que hi haurà aquest estiu, es van adjudicar punts d´amarrament com cada any a la platja Nova i taquilles de venda de tiquets al passeig Marítim, amb promiximitat als amarraments i punts de sortida de les embarcacions. Hi haurà cinc guixetes. Una altra autorització ha estat per al lloguer de patins aquàtics, caiacs i paddelsurf a la platja de Santa Margarida.

Amb l´adjudicació ja es va informar que s´havia volgut avançar en la tramitació del concurs, que només està pendent de la resolució favorable per part del Servei de Costes de la Generalitat.