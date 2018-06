Castelló amplia la zona verda i places gratuïtes a Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries incrementarà en trenta places més la zona verda d'Empuriabrava i s'han habilitat unes 400 places d'aparcament gratuït. Les mesures pretenen anar mitigant l'efecte que comporta l'àmplia zona blava d'Empuriabrava, que es va atorgar a una concessionària el 2013.

L'alcalde, Salvi Güell, destacava ahir aquestes xifres per mostrar l'evolució en els darrers anys a pocs dies que es posi de nou en funcionament la polèmica zona blava d'Empuriabrava i davant les crítiques d'alguns grups de l'oposició.

Segons Güell, des que es va signar el contracte el 2013 per part del govern que encapçalava el llavors alcalde per CiU, Xavier Sanllehí, s'han anat reduint de 2.685 a 2.180.

El 2014 es va crear la zona verda, amb 357 places, per oferir avantatges als veïns. Es van reduir algunes places en els anys següents però per al 2018 s'incrementen fins a les 374. Això suposa que les places de pagament actuals són 2.505 a Empuriabrava.

« Paral·lelament, s'han habilitat aproximadament unes 400 places d'aparcament gratuït», remarca Güell.

La zona blava entrarà en servei el 15 de juny i fins al 15 de setembre. A Empuriabrava, afectarà el passeig marítim, l'avinguda Pompeu Fabra, l'avinguda Europa i l'avinguda Fages de Climent. Funcionarà de deu del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a vuit del vespre tots els dies, excepte diumenge i festius. Els dissabtes, al passeig Marítim, no es pagarà de deu del matí a quatre de la tarda per la celebració del mercat setmanal.

El centre històric també té diversos carrers amb zona blava.

L'Ajuntament posa a disposició de veïns, propietaris i treballadors diferents tipus d'abonaments.

La zona blava ha suposat des dels inicis un tema polèmic per l'oposició de comerciants i part important dels veïns de la marina.

Tot i que es va anunciar el 2015 que es rescindia el contracte per incompliments per part de la concessionària, finalment no es va produir. Els diferents governs han acabat acceptant que hi ha una concessió fins al 2020 que obligaria a pagar indemnitzacions si es rescindís.