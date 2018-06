Cap de setmana de tastets a Empuriabrava

L'EmpuriaTasT celebra la seva segona edició després de l'èxit de la iniciativa que va néixer l'any passat en el marc de la celebració del 50è aniversari de la marina d'Empuriabrava. L'esdeveniment es va inguarar divendres i fins avui constituirà un passeig per diverses cuines del món: uruguaiana, italiana, alemanya, cuina de fusió i cuina local i de territori.

Aquesta és la novetat d'enguany, que introdueix els productes locals com és el cas de la vedella dels aiguamolls de l'Empordà. La raça és Angus i la producció, elaboració i venda és directament pròpia. També es poden degustar gintònics i mojitos. EmpuriaTasT pretén ser un espai de coneixement de la gastronomia del municipi on es puguin degustar un munt de propostes i sabors tant d'arreu com del territori, mostrant així la cultura cosmopolita del territori. L'àrea de tast es complementa amb un mercat de productes gastronòmics tant de quilòmetre zero com internacionals, com ara els bombons belgues Guy de Greef, produïts a Empuriabrava.

L'envelat està ubicat a la plaça de les Palmeres del Club Nàutic i també s'hi han programat concerts i atraccions.