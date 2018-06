El Govern aparca el projecte de l'N-II a Garrigàs i l'inclou en el desdoblament

El govern de l'Estat ha aparcat el projecte de millora de les interseccions de l'N-II a Garrigàs i Pontós i l'integrarà en el desdoblament des d'Orriols fins a la frontera. Els treballs van començar el novembre de 2015, però es van aturar poc després per un error que obligava a fer-hi modificacions. Els ajuntaments han estat informats que el projecte es queda al calaix i hi ha un nou plantejament.

Fa dècades que es reclama la millora de les dues interseccions per on accedeixen els veïns de les poblacions i els diferents nuclis que les integren. Són punts negres de la Nacional on s'han produït nombrosos accidents de trànsit, alguns dels quals mortals.

Inicialment van començar les obres, però setmanes després es van aturar. En veure que no es reprenien, els ajuntaments i veïns de Borrassà, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia van tallar la carretera reclamant al Ministeri de Foment que les executés. Fins i tot el Consell Comarcal hi va adreçar una queixa. Fa uns tres mesos, el govern de Garrigàs va entrevistar-se amb responsables del Ministeri de Foment per conèixer l'estat del projecte.

L'alcaldessa, Pilar Bosch, ha explicat que el projecte inicial s'ha retirat «i han integrat en un sol projecte tot el que és el desdoblament de l'N-II fins a la Jonquera, amb els corresponents accessos». Segons Bosch, ja han vingut a fer les prospeccions del terreny per redactar el projecte fins a la frontera. Les informacions de les quals disposen són que està previst que «aquest any surti a exposició pública el projecte i es vol treure a concurs tot seguit».

En el cas del tram que afecta Garrigàs i Pontós, hi haurà canvis respecte al darrer projecte que s'havia començat a executar i es retornarà al plantejament de 2010. La previsió de fa dos anys eren dues interseccions que passaven per sota la carretera. «Per sota generava dubtes per la gestió de les aigües pluvials perquè podia haver-hi acumulació», diu l'alcaldessa. En el que es treballa ara és en accessos des de dalt.

L'Ajuntament ha volgut assegurar-se que «tinguessin en compte la nostra realitat, d'un municipi amb diversos nuclis, i hi hagués vials garantits i bons accessos per a les persones dels nuclis i perquè hi puguin circular els vehicles que ho fan habitualment», entre ells camions que van a les empreses. Una vegada coneguda la nova situació, han mantingut converses amb els alcaldes afectats per compartir les informacions.



Poca inversió per al 2018

Malgrat les previsions per part de Foment, els pressupostos de l'Estat per al 2018 preveuen una partida petita per al desdoblament en el tram final fins a la frontera que afecta l'Alt Empordà. Tal com va publicar Diari de Girona, l'A-2 rebria 39,8 milions, la majoria per a les obres ja iniciades.

La reordenació dels accessos de Garrigàs i Pontós hi apareix amb una partida de 4,25 milions. Hi ha d'altres partides petites per a redactar projectes per als altres trams afectats pel desdoblament com Ponts de Molins o Bàscara.