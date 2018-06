Jesús Quiroga serà el número 2 de la llista d'Esquerra a Figueres

Jesús Quiroga serà el número 2 de la llista d'Esquerra Republicana de Figueres amb vista a les eleccions municipals del 2019. Ahir, durant la seva presentació, va voler donar les gràcies a la candidata d'Esquerra, Agnès Lladó, per la confiança i va afirmar que «Figueres necessita sumar i la proposta de l'Agnès va en aquesta línia i per això no vaig dubtar a voler formar part del projecte». Nascut a Figueres el 1967, Quiroga és actualment director del programa europeu de la Garantia Juvenil (subdirecció general d'ocupació juvenil) gestionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i subdirector general de la secretaria tècnica del SOC. Ha estat director general de la xarxa ocupacional del SOC i del 2004 al 2008 va ser director de l'Oficina de Treball de Figueres.

Llicenciat en Filosofia i Lletres i amb un postgrau en Ciències Polítiques i de l'Administració, en els dos casos per la UB, Quiroga va ser regidor de l'Ajuntament de Figueres del 1999 al 2007 com a independent. Entre altres, va impulsar l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, va elaborar el primer Pla Local de Joventut i va crear la xarxa municipal de Centres Oberts per a Joves. També va ser el responsable de la creació de l'Àrea d'Immigració.

Quiroga va detallar que és «molt de Figueres i els companys de feina sempre em diuen que soc molt pesat». «Sempre començo les meves intervencions dient que el meu nom és Jesús Quiroga i soc de Figueres», va explicar. Va dir que es fixa a «veure que surt el nom de Figueres quan estic en comissions de persones que han demanat la renda garantida, quan llegeixo el nom de la ciutat en rànquings de pobresa i de desacceleració econòmica...». «No m'agrada que Figueres no sigui referent. Treballarem per canviar aquesta realitat i afrontar els canvis en profunditat que necessita la ciutat», va assenyalar.

Per afrontar el futur, va insistir en el fet que «el camí passa per la suma de projectes i voluntats», i va considerar que «només amb aquest esforç aconseguirem la transformació que la ciutat necessita». Per aconseguir-ho, va assegurar que cal aprofitar les potencialitats de la ciutat, «que són moltes»: la indústria cultural, les comunicacions, la situació geogràfica... En aquest sentit, va dir que «sovint quan valoro projectes figuerencs des de Barcelona em pregunto per què no anem més enllà, perquè no retenim el talent i no hi ha oportunitats per als joves amb talent de la nostra ciutat».