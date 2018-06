Bàscara no vol una variant de la Nacional

L´Ajuntament de Bàscara no vol una variant de l´N-II amb quatre carrils entre l´actual traçat i l´autopista. El govern municipal entén que no és necessària la creació d´una nova carretera que trinxi el territori quan es disposa de l´autopista a pocs metres. El projecte planteja una variant de quatre carrils que passa per l´oest del nucli d´Orriols i per l´est del nucli de Bàscara. Se situaria entre l´actual traçat de l´N-II i l´autopista. Suposaria «dos carrils pel mig del poble, quatre d´autovia i quatre d´autopista». Creuen que en acabar-se la concessió de l´autopista s´hauria d´aprofitar aquest tram.