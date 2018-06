Retards de tres quarts d'hora a la línia R11 de Renfe per un atropellament a Figueres

Els trens de la línia R11 de Renfe presenten retards de fins a tres quarts d'hora a causa d'un atropellament que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda en un pas a nivell a la sortida de Figueres. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de sis. Els passatgers del comboi implicat en l'incident, que ha sortit de Sants a les 15.13 h i tenia previst arribar a Portbou a les 18.09 h, han estat transbordats a un altre tren mitjançant passarel·les, que els ha dut novament fins a l'estació de Figueres.

Des d'allà han hagut d'enllaçar amb les següents circulacions per continuar fins a les seves destinacions. A conseqüència del succés es circula per via única entre Figueres i Portbou.