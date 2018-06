Castelló debat sobre un canvi al topònim per incloure Empuriabrava

El PP de Castelló d'Empúries ha posat sobre la taula la necessitat de fer una consulta ciutadana per decidir si al topònim de Castelló d'Empúries s'hi afegeix el d'Empuriabrava i situar aquest nucli «en el lloc que li pertoca». Considera que es podria fer aprofitant les eleccions municipals vinents i preguntar a la ciutadania també per la zona blava.

El regidor Julià Genovés va aportar al darrer ple diversos arguments per defensar-ho. La marina ocupa 527 de les 650 ha del terme; hi ha un 66% del total d'empadronats i és un dels motors econòmics. Per això i per situar en el mapa un dels principals elements identitaris consideren que caldria fer-la present al topònim.

Udem i Plataforma Cívica de Castelló d'Empuriabrava va donar ple suport a la proposta. El PSC i ECE-E, malgrat algunes reticències al canvi, sí que van estar d'acord de realitzar una consulta. El govern, en canvi, es va mostrar contrari tant al canvi de topònim com a fer una consulta.

L'alcalde, Salvi Güell, i la sòcia de govern del PDECat, Assumpció Brossa, creuen que no s'ha de canviar i que ja s'ha debatut. A més, Güell creu que les properes eleccions són una bona oportunitat perquè sigui la població la que decideixi. Per a l'alcalde, el més idoni és que els partits ho posin al programa electoral clarament.

Udem i Plataforma ja van avançar que canviaran el topònim si accedeixen al govern.