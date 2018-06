Desapareix una hèlice de l'avió estavellat a l'Albera el 1986

L'avió estavellat a l'Albera l'1 de juliol de 1986 mentre treballava en l'extinció d'un gran incendi que va arrasar bona part de l'Albera ha perdut una peça. Ha desaparegut una hèlice de la cua, l'última que li quedava. L'alcalde de Cantallops on es troba l'aparell, Joan Sabartés, ha explicat que està abandonat i és fàcil poder-se endur petites peces. De fet, quan va caure van ser moltes les persones que es van endur algun trosset de record.

L'aparell és un DC-6 de Protecció Civil de França on va començar l'incendi. Les restes de l'aparell que conserva l'estructura es troben a tocar una pista forestal al puig de les Canals, al terme de Cantallops.

Un monòlit recorda l'accident en el qual van morir el pilot Jean Pierre Davenat, el copilot Jacques Ogier, el mecànic Roland i l'ajudant Jack Le Bel.

Les visites de curiosos i excursionistes a l'aparell són habituals. Sabartés constata que s'ha convertit en un atractiu i en un record del gran incendi.

L´Associació Grup d´Amics Senderistes Gas Mountain, segons ha avançat Empordatv, ha denunciat el robatori de l'última hèlice que quedava a l'avió.

L'alcalde constata que és difícil controlar que s'emportin parts de l'aparell i que en estavellar-se la gent agafava petits trossets de record. Retirar-lo es va considerar que no era possible per la dificultat i el cost.