L'ordenança de terrasses, al ple de juliol

El govern de Figueres va presentar ahir als regidors de l'oposició el text definitiu de la nova ordenança de terrasses de la ciutat. Es preveu que es voti en el ple del mes de juliol i no entraria en vigor fins al 2019.

La nova normativa ha de regular la instal·lació de terrasses però també ordenar la via pública i garantir-ne l'accessibilitat. Segons ha explicat el regidor de Serveis Urbans i Qualitat Urbana, Quim Felip, haurà de resoldre «les problemàtiques d'espai de la ciutat».

El document està pendent des que l'octubre del 2014 es va tancar un acord amb el sector de la restauració per l'elaboració de l'esborrany. Ahir es va presentar el text definitiu.

Des d'aleshores han passat quatre anys i, segons ha explicat Felip, s'ha estat treballant per aconseguir el màxim consens dins del sector. «Ens hem reunit amb Comerç Figueres, establiments de restauració i amb el col·lecti de l'ONCE, entre d'altres», ha dit.

Fa un mes que la portaveu d'ERC, Agnès Lladó, preguntava per l'ordenança en el darrer ple municipal i el regidor Quim Felip manifestava que s'hi estava treballant «sense posar data».

Ara ja n'hi posen: s'aprovaria inicialment al juliol, posteriorment s'obriria el període d'exposició pública de 30 dies i després s'aprovaria definitivament. Així, a la tardor ja podria entrar en vigor amb un període d'adaptació de sis mesos. Si es compleixen amb els terminis, la temporada turística del 2019 ja hi hauria l'ordenança.



En dubte la credibilitat

El text definitiu que ahir el govern va presentar a la resta de regidors és el que es va validar l'última comissió de l'ordenança de terrasses l'octubre del 2017 amb un canvi de criteris numèrics.

«Ens diuen que passarà pel ple de juliol, però ho han promès tantes vegades que fins que no veiem el dictamen per anar a ple no ens ho creurem», ha dit Lladó. A més, la republicana descarta que sigui una acció-reacció, després que en l'últim ple insistís en l'estat de l'ordenança. Ja el 2016 s'anunciava que l'ordenança estaria a punt la primavera del 2017. Ha passat més d'un any i ara sembla que es començaria a aplicar el 2019.

De fet, l'obertura de terrasses no ha parat de créixer amb l'obertura de nous locals a Figueres i el centre històric és una de les zones on més han proliferat. Alguns dels punts que recull el document és que les terrasses no poden ocupar més del 50% de l'espai on es troben, l'ús de les estufes, la il·luminació i el mobiliari. L'accessibilitat de persones amb algun tipus de discapacitat també determinarà en quines voreres s'hi poden instal·lar terrasses i en quines no.

Quan el procés es va iniciar el 2014 es va fer una primera reunió de la comissió d'estudi per elaborar l'avantprojecte i es va redactar un primer esborrany, consultat amb el sector. El projecte va quedar aturat fins a una segona reunió el maig del 2016. Entremig hi va haver eleccions municipals i es va aturar perquè el reprengués el nou govern. En els propers comicis ja podria estar en funcionament.