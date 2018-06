Una família de Figueres a punt de ser desnonada busca casa d'acollida

La mancança greu de béns materials, símptoma del risc de pobresa, és encara més ferotge quan apareixen problemes de salut i s'ha d'escollir entre medicaments, alimentació o pagar les factures.

La família de l'Anna, originaris de l'Escala però residents a Figueres, van optar per la primera opció mentre els deutes creixien. Fa tres setmanes es va celebrar el judici per impagament del lloguer i ara esperen una sentència que la seva advocada ja adverteix que els serà desfavorable. Paral·lelament, busquen solucions abans que sigui massa tard i una d'aquestes és que una família que els deixi un habitatge o que els aculli.

L'Anna viu en un primer pis al carrer Cendrassos de Figueres , en mans d'un particular, amb dues persones més: germana i parella. Tenen 63, 60 i 81 anys i el procés judicial va començar fa un any per diversos impagaments del rebut del lloguer (la propietat reclamava 10.000 euros).

Tots tres tenen malalties i els ingressos de les pensions s'havien de destinar a pagar metges especialistes i medicaments. La parella de l'Anna pateix problemes respiratoris i la seva germana és diabètica i té mal als ronyons. «A causa de les malalties d'ells dos vam haver d'invertir els diners en visites», diu.

A més, la claustrofòbia i els atacs de pànic de l'Anna els impedeixen traslladar-se a qualsevol altre pis. «No puc pujar per ascensors, ni escales estretes i tampoc viatjar amb autobús», per tant el pis que tenien fins ara era «ideal» tenint en compte la seva situació.

Ja estan en converses amb Serveis Socials en cas que es produís el desnonament, però el seu estat de salut és una dificultat afegida a l'hora de trobar pisos socials que puguin utilitzar.

La ciutat necessita un centenar més d'habitatges socials. Dels noranta de què disposa, una trentena es podrien posar a lloguer en breu, segons va dir l'alcaldessa Marta Felip, en l'últim ple. A més, l'aixecament de la suspensió de la Llei de l'Habitatge de Catalunya permetria l'expropiació de pisos desocupats per donar-los un ús social.



Cerquen un nou sostre

L'Anna i la seva família fan un crida per trobar-los un nou sostre. De fet, proposa diverses possibilitats com seria ajudar-los a pagar l'entrada d'un nou pis, cedir-los un habitatge buit o bé que els aculli una família. «Puc cuinar, netejar i cuidar de persones grans a canvi del sostre», explica l'Anna, que posa el seu telèfon a disposició de quasevol que els pugui ajudar (636596746).