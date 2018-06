Apareix apunyalat un gos al carrer a Vilajuïga

El propietari d'un gos demana ajuda per trobar els autors de la mort de l'animal. El va trobar mort al carrer amb tres ferides causades per alguna mena d'arma blanca o objecte punxant a Vilajuíga. Ha penjat cartells en aquesta població i els pobles del voltant demanant si algú ha vist alguna cosa.

El propietari de l'animal, que és un mestí de mida mitjana, ha explicat que els fets van passar divendres. L'animal, de caràcter afable, l'acompanya a tot arreu.

Divendres es va adreçar al carrer Màrtirs, al barri de Dalt de Vilajuïga per assajar amb un grup de música en un local. L'animal el va deixar al pati de darrere però creu que va sortit al carrer.

El propietari va entrar al local d'assaig al voltant de les vuit del vespre i en va sortir al voltant de mitjanit. Va ser llavors quan, a uns vuitanta metres, al mig del carrer va trobar l'animal mort, va explicar a Diari de Girona.

El propietari va explicar que van donar avís als Mossos d'Esquadra perquè era molt evident que l'havien matat. El gos tenia tres punyalades: una al cor i dues als pulmons.

A banda d'interposar una denúncia als Mossos, l'afectat ha penjat nombrosos cartells per si algú que hagi vist alguna cosa els pot ajudar a trobar el responsable dels fets.

Creu que volia matar-lo perquè les ferides les va fer a òrgans vitals. Assegura que l'animal no era agressiu.