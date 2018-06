Una intoxicació alimentària afecta quaranta assistents a una festa a Llers

Una quarantena de persones han patit una intoxicació alimentària després de celebrar una festa a Llers (Alt Empordà) dissabte a la nit. Els afectats celebraven una festa de la comunitat boliviana en un local de la població i portaven menjar casolà. Alguns dels intoxicats van començar a notar els primers símptomes, com mal de panxa o febre, l'endemà diumenge.

Cap d'ells, però, està greu ni ha hagut de ser hospitalitzat. En total, a la celebració hi van participar un centenar de persones. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha obert una investigació per determinar què va causar el brot. Per això, han recollit mostres de femta d'afectats per esclarir si van ingerir algun aliment o beure en mal estat.