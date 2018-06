Arxiven el cas del conductor drogat que va matar un ciclista a Roses

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Figueres ha arxivat la causa penal contra el conductor drogat que va atropellar mortalment un ciclista a Roses l'octubre del 2016. La interlocutòria recull que l'investigat havia consumit cocaïna però subratlla que «no hi ha cap més prova que porti a concloure que cometés alguna infracció o imprudència greu» al volant «que provoqués la mort» de la víctima (un home de nacionalitat belga).

El jutjat es fa ressò de l'atestat policial que determina que, probablement, la causa de l'atropellament «probablement» va ser «una manca d'atenció» del conductor. «No apareixen indicis d'excés de velocitat, conducció temerària o cap altra infracció que sostingui la comissió d'un delicte d'imprudència», recull la interlocutòria.

Segons fonts judicials, l'investigat (un francès que en el moment dels fets tenia 38 anys) ha indemnitzat la família de la víctima amb 150.000 euros.

La interlocutòria conclou que «no existeix cap indici de delicte tenint en compte que l'únic que s'ha pogut constatar és que l'investigat havia consumit cocaïna».

El jutjat, en aquest punt, recull que l'atestat policial «només reflecteix que, probablement, la causa de l'atropellament va ser una manca d'atenció del conductor, però no apareixen indicis d'excés de velocitat, de conducció temerària o de qualsevol altra infracció que indiqui la comissió d'un delicte per imprudència». Per tot plegat, la interlocutòria arxiva les actuacions «per no haver-se constatat que s'hagi perpetrat el delicte».

Tot i que el jutjat deixa la porta oberta que la família de la víctima pugui emprendre accions civils, fonts judicials han explicat que l'investigat ja ha pagat una indemnització de 150.000 euros.



Possible recurs

L'entitat Mou-te en bici, després de conèixer la resolució judicial, està estudiant recórrer-la. La plataforma s'ha posat en contacte tant amb el seu advocat com amb el col·lectiu estatal Ciclojuristes (un grup de lletrats que els assessora de manera altruista).

Des d'aquesta associació, creuen que hi ha camí per recórrer, perquè encara que el jutjat hagi descartat l'homicidi per imprudència greu, l'atropellament mortal de Roses entraria dins el supòsit d'un homicidi per imprudència menys greu. «Havent-hi consum de cocaïna pel mig, com a mínim el jutge hauria de raonar si la traça de les drogues que el conductor duia a l'organisme no va influir en el resultat de mort», expliquen des de Ciclojuristes.

El col·lectiu d'advocats subratlla que el consum de drogues, en cap cas, pot ser una dada «irrellevant», perquè si no «tot això portaria a concloure un fet inadmissible; és a dir, que conduir sota els seus efectes és un risc assumible que no comporta cap retret penal». En conseqüència, Ciclojuristes entén que, en el cas de l'atropellament mortal de Roses, la distracció del conductor drogat és sinònim d'homicidi per imprudència menys greu.

L'atropellament mortal va tenir lloc el 9 d'octubre del 2016 a la carretera de Canyelles Petites. El conductor circulava amb un tot terreny –un Porsche Cayenne de color negre- quan va envestir el ciclista cap a les quatre de la tarda.

Tot i que fins al lloc s'hi van desplaçar l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM, no van poder fer res per salvar la vida de la víctima, un belga de 61 anys que va morir gairebé a l'instant. El conductor del Porsche va resultar il·lès.

Després del sinistre, la Policia Local de Roses va obrir una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident. El conductor, un francès de 38 anys, donava respostes contradictòries i incoherents. Per això, els agents li van fer les proves de detecció d'alcohol i drogues i va donar positiu en consum de cocaïna.

Va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció Número 2 de Figueres. Es va acollir al seu dret a no declarar i va quedar en llibertat provisional. El jutge va obrir diligències per un delicte d'imprudència amb resultat de mort.

El col·lectiu Mou-te en bici va presentar-se com a acusació particular. Era la primera vegada que l'entitat tirava endavant una acció judicial com aquesta. A més, també reclamaven que s'endurís el Codi Penal perquè accidents com aquest no quedessin impunes.