Jordi Masquef, futur candidat del PDeCAT a Figueres

L'actual segon tinent de Figueres, Jordi Masquef, aspira a ser el candidat del PdeCAT a les properes eleccions municipals, una decisió que s'haurà de ratificar amb la celebració de primàries. Amb Marta Felip fora de joc, l'executiva del partit va aprovar ahir iniciar els tràmits per celebrar-les el proper mes de juliol, amb Masquef al capdavant, segons asseguren fonts del partit a Diari de Girona.

Inicialment s'havia previst la votació un cop passat l'estiu, a l'espera que Felip prengués una decisió al respecte. De fet, el PdeCAT no preveia un escenari d'enfrontament entre els dos possibles alcaldables (Felip i Masquef) i probablement hagués acceptat repetir amb l'encara alcaldessa com a cap de llista. L'anunci de la seva dimissió, però, facilita la presa de decisions internes en el partit. D'aquí a la celebració de les primàries encara hi ha marge perquè s'hi presenti alguna altra llista i prengui el lideratge a Jordi Masquef, un escenari possible però poc probable.

De fet, Masquef és el relleu políticament natural a Marta Felip i la situació «òptima» pel partit seria que també la succeís un cop hagi presentat la renúncia al capdavant de l'Ajuntament. Tot i això, Francesc Cruanyes, primer tinent d'alcalde i segon a la llista en els anteriors comicis, ja s'ha postulat per a substituir-la. El partit no ha valorat aquesta possibilitat públicament i asseguren que mantindran converses amb altres formacions per encarar la situació. Però si Cruanyes no hi renuncia, el partit té poca cosa a fer.

Jordi Masquef (Figueres, 1980) és llicenciat en Dret per la UdG i màster en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE. Actualment és el portaveu del grup municipal del PdeCAT a l'Ajuntament, regidor de Recrsos Humans, Fires i mercats, Esports i Joventut, Contractació, Contenciosos, Associació veïnal i Acció Cívica i Drets Civils. A més, és el president del partit a la ciutat des del 2016.