El PDeCAT inicia el debat intern pel relleu de Marta Felip

L'executiva del PDeCAT de Figueres es va reunir ahir a la nit per «analitzar la nova situació» després que l'alcaldessa Marta Felip anunciés que deixaria l'alcaldia en els propers mesos per incorporar-se en el govern de Quim Torra. El partit haurà de valorar el nou escenari que es presenta, amb la candidatura de Francesc Cruanyes sobre la taula i l'ombra del probable alcaldable del partit el 2019, Jordi Masquef.

De fet, Cruanyes té la llei de la seva banda. La normativa recull que en aquestes situacions el relleu en l'alcaldia recau al següent de la llista, en aquest cas a Francesc Cruanyes. Només amb la seva renúncia es podria evitar que succeís Felip.



La CUP respon al PSC

Per la seva banda, la CUP ha emès un comunicat en què insisteix que no valorarà cap proposta de govern de la ciutat que no marqui distàncies amb les polítiques de Santi Vila i Marta Felip i trenqui amb les privatització dels serveis. Així responen els cupaires a la proposta del PSC d'impulsar un govern de concentració. Asseguren que no valoraran cap proposta que «no passi per una clara voluntat de revertir la crisi institucional i social» que viu la ciutat i només estudiaren propostes «serioses, festes en clau de govern d'esquerres». A més adverteix que no entraran en el joc de la «vella política» de mercadeig de càrrecs.