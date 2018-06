Detingut a la Jonquera per ocultar 221 quilos de haixix en bosses d'esport

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Jonquera han detingut avui a la matinada a un conductor que portava 221 quilograms de haixix al cotxe amagats en vuit bosses d'esport. Els fets van passar a les quatre de la matinada, quan els agents van ser informats que al pàrquing d'un club de la població, un vigilant de seguretat tenia retingut un home que possiblement duia substàncies estupefaents.

El vigilant va informar a la patrulla que mentre es trobava fent tasques de seguretat a l'exterior del local, havia vist com els ocupants de dos vehicles estacionats intercanviaven maletes amb molta rapidesa. Aquesta acció li va semblar sospitosa, per la qual cosa va decidir intervenir i va poder aturar un d'ells.

Seguidament, els mossos van comprovar que dins el vehicle hi havia vuit bosses d'esport que contenien paquets d'haixix i van detenir el conductor per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues. Un cop en dependències policials, es va constatar que en total hi havia uns 221 quilograms de haixix. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents la droga comissada estaria valorada en 366.942 euros.

El detingut, un home de 30 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut, es troba a comissaria a l'espera de passar demà a disposició davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.