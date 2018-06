Escala el conflicte entre l'Ajuntament i els treballadors per la situació laboral

Una trentena de representants sindicals i treballadors de l´Ajuntament de Figueres van tornar a assistir en el ple d´ahir per reclamar millores laborals amb pancartes on es podia llegir el lema «Prou mentides i manipulacions». El conflicte entre l´administració i els treballadors està escalant i, si no es fan acostaments per arribar a un acord, agents de la Guàrdia Urbana amenacen de no fer hores extres durant la celebració del festival Acústica a finals d´agost.

El conflicte ha esclatat després de mesos reclamant la valoració dels llocs de treball, aprovada el 2012 i no aplicada, i la flexibilitat horària i preveuen accions com assistir a cada ple, escraches a l´equip de govern en actes públics o optar per la vida judicial.

El delegat sindical del SAP-PL, Sergi Fernández, ja va alertar en el ple del mes passat que la confrontació augmentaria. «Hem fet tot allò possible per no arribar al conflicte, però no ens donen cap altra sortida», diu Fernández, qui alerta al govern que està jugant amb el prestigi de Figueres. Assegura que no s´atenen les demandes del personal, que se´ls menteix i que tampoc es convoca la mesa de negociació.

A més, «no es paga el sou pactat a la Guàrdia Urbana en pràctiques» i «sovint no es paga la nòmina a temps».