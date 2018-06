Un pescador de Roses dona 240 peces arqueològiques

La Ciutadella de Roses va acollir ahir al matí la signatura del conveni entre l'Ajuntament i un pescador pel qual, el veí dona al municipi 240 peces d'arqueologia submarina que ha trobat durant els últims 30 anys. El ple ja va acceptar la donació aquesta passada tardor i ahir es va oficialitzar.

Bona part d'aquests objectes els ha recollit amb la xarxa de la seva barca mentre feinejava. Entre les diferents relíquies de la col·lecció hi ha àmfores, ceràmiques o utensilis de pesca, alguns datats del segle IV aC.

Per això, una part d'aquestes peces arqueològiques figuren inscrites a l'Inventari General de Béns Mobles de Patrimoni Històric del Departament de Cultura de la Generalitat. El protagonista de la troballa, Francisco Falcó, ha explicat que per a ell és «molt important» que «tothom tingui accés» a la col·lecció.

«Han estat 30 anys d'emocions i sempre he tingut clar que aquest material havia de quedar per a la ciutat», ha reblat. L'alcaldessa de la localitat, Montse Mindan, i el mateix Falcó van signar ahir l'acord, durant el qual Mindan va agrair-li «la dedicació, estima i sensibilitat per la recuperació de tot aquest material i l'altruisme amb aquesta valuosa aportació».

Seguint els acords de la donació acceptada, el consistori de Roses està ultimant ara l'estudi i catalogació de tot aquest fons, el qual serà editat posteriorment en un catàleg. En base als resultats i datacions d'aquests treballs, el consistori determinarà l'emplaçament on es durà a terme l'exposició de tot el material, així com la seva inscripció en l'inventari de béns municipals.