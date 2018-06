Territori autoritza ampliar l'abocador de Pedret i Marzà

La Ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat l´autorització ambiental amb declaració d´impacte ambiental favorable al projecte d´ampliació del dipòsit comarcal de l´Alt Empordà, a Pedret i Marzà, que ha promogut el Consell Comarcal de l´Alt Empordà.

El projecte consisteix a ampliar l´abocador amb un nou vas de més de 940.000 metres cúbics i una superfície d´uns 72.000 metres quadrats, de manera que augmentarà la capacitat fins als gairebé 2.500.000 metres cúbics. La vida útil de la nova fase es preveu per a 17 anys. També s´hi construiran instal·lacions auxiliars com una de deshidratació de fangs, una bassa provisional de lixiviats, i dues basses d´aigües pluvials.

A banda de les mesures correctores previstes a l´estudi d´impacte ambiental, la declaració d´impacte ambiental n´afegeix de noves per protegir la biodiversitat i el medi natural; prevenir la contaminació acústica, les males olors, i la intrusió lluminosa; i conservar el patrimoni natural i paleontològic.

En destaca la necessitat de fer un seguiment de les espècies de fauna presents a la zona i establir un protocol per evitar que els animals s´acostumin a l´estada o a la concentració en determinats llocs.

El dipòsit controlat forma part del centre de tractament de residus municipals (CTR) de l´Alt Empordà, inaugurat l´estiu passat i finançat íntegrament per l´Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, per un import d´uns 24 milions d´euros.

Aquesta és una instal·lació estratègica per a la comarca que permet tractar la fracció resta –la que no es recull de forma selectiva– i la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), reduint considerablement la quantitat de deixalles que es destinen a l´abocador. Sota el principi de l´aprofitament dels recursos, el CTR permet revaloritzar tot el material possible abans d´enterrar-lo, allargant la vida útil de la infraestructura.