Compromís denuncia que Las Vegas incompleix les mesures de seguretat

El grup Compromís d´Esquerres per Figueres ha denunciat que el cinema Las Vegas encara funciona sense permís municipal. La formació, a més, exigeix al govern municipal que doni les explicacions pertinents i assumeixi responsabilitats per «deixadesa de funcions» en l´obertura dels cinemes.

Per la seva banda, l´Ajuntament de Figueres ho nega. Diuen que el cinema té el permís i que va presentar tota la documentació requerida en la comunicació d´inici d´activitat.

El regidor de Compromís, Òscar Vergés, ha alertat que l´equipament incompleix la normativa en matèria de prevenció d´incendis i que «per això mateix no disposa de llicència d´activitat». El cinema es va inaugurar el 6 d´abril i va tancar per tornar a obrir dues setmanes després. No tenien llicència i la Guàrdia Urbana en va aixecar acta. Van haver de tornar a tancar per passar l´enllumenat i a través d´una rasa al carrer i el 14 de maig va tornar a obrir amb l´estrena de Han Solo.

En un comunicat, Compromís d´Esquerres assegura que ja s´ha demanat informació en comissió i en el ple municipal sobre els passos que ha fet el govern en el projecte de rehabilitació dels cinemes Las Vegas.

De fet, en el darrer ple, el regidor Vergés va preguntar pel decret que s´havia signat el 30 de maig i on s´adverteix al titular de l´equipament «que no es donen objectivament les condicions per poder iniciar l´activitat sol·licitada de Cinema a l´immoble situat al carrer Sant Pau, número 44 de Figueres».

Des del govern, l´alcaldessa Marta Felip va explicar que hi ha un informe favorable de Bombers, però que l´informe de la inspecció de l´Entitat Col·laboradora de les Administracions (ECA) ha recollit una sèrie d´indicacions que «no impedeixen exercir l´activitat però sí que són qüestions que s´han d´arreglar», va dir Felip.

Aquestes indicacions corresponen a la senyalització de les sortides d´emergència i diversos obstacles físics que no s´adeqüen a la normativa. L´alcaldessa també va explicar que en les properes setmanes s´instal·laran les rampes d´accés per a minusvàlids a l´entrada principal.

Al decret signat fa dues setmanes l´acompanya un informe jurídic complementari sobre les mancances de l´equipament i, segons Vergés, el govern no hauria comunicat al titular l´incompliment de les condicions per desenvolupar l´activitat.

Compromís d´Esquerres creu que «s´ha volgut córrer massa, i per això s´estan assumint riscos innecessaris» i lamenta que l´alcaldessa Marta Felip «es renti les mans» amb coneixement dels informes negatius dels tècnics municipals.

Així mateix, aquest espai ja s´ha usat en diverses ocasions –amb llicència municipal extraordinària– des de la inauguració oficial dels cinemes i està previst que es desenvolupin algunes activitats al llarg del mes de juny.

«Com és possible que se´ls hagi permès reobrir quan els informes són negatius?», pregunta Vergés, qui també posa sobre la taula les responsabilitats que assumiria el govern en cas de sinistre.