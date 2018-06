Ocupen l'últim mas d'Empuriabrava, a la zona del Trabuc

El Mas Trabuc d'Empuriabrava ha estat ocupat i presenta una mala imatge i degradació que se suma a l'estat ruïnós en el qual es troba. L'Ajuntament ha fet un requeriment al propietari, la Policia Local n'està informant i s'estan fent gestions.

Des de Plataforma Cívica d'Empuriabrava, un dels grups a l'oposició, demanen que s'actuï de forma immediata i «contundent» perquè es tracta d'un espai emblemàtic. A més, alerten que en aquest moment és també un tema de seguretat pública per l'acumulació de brutícia per part dels ocupes.

De fet, tal com va publicar Diari de Girona el mes d'abril, ja havia obert un expedient al propietari perquè prengui mesures per evitar l'accés de persones a la finca i que pugui suposar un perill. Alguns hi passaven la nit però en els darrer mes i mig hi han accedit persones que l'ocupen sense amagar-se'n. A l'Ajuntament li agradaria salvar de les ruïnes el darrer dels cinc cortals de l'antiga Empuriabrava. L'edifici està en mal estat i des de fa temps va patint ocupacions puntuals.

L'alcalde, Salvi Güell, va informar al darrer ple que s'estaven fent gestions per resoldre-ho.

Empuriabrava és un dels sectors que pateix un important problema d'ocupació per la presència de nombroses finques deshabitades durant molts mesos.