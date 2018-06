El Club Nàutic l'Escala repassa la seva història en el llibre del 50è aniversari

El Club Nàutic l'Escala va acollir ahir a la tarda la presentació del llibre commemoratiu del seu 50è aniversari. Escrit per Oriol Puig, periodista de Diari de Girona, l'obra repassa els orígens del club, la seva evolució, els projectes de futur i l'íntima relació de l'entitat amb la vela formativa i de competició. El llibre també compta amb un ampli recull de fotografies que mostren els canvis al club al llarg dels seus 50 anys d'història.

Va ser el 24 de maig de 1968 quan un grup d'amics aficionats al mar va fundar el Club Nàutic l'Escala. Naixia amb pocs socis en unes precàries instal·lacions al recent estrenat port de la Clota. A dia d'avui, el club compta amb prop de 700 socis, unes infraestructures de primer nivell i una àmplia oferta d'activitats, que han convertit el club en un punt de trobada d'aficionats al mar i a la nàutica a la Costa Brava.

L'acte de presentació del llibre va comptar amb la presència de directius del club, de l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, i del gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez.

El gerent de Ports de Generalitat va destacar «el Club Nàutic com a font de generació de riquesa per a l'Escala» i va ressaltar «l'aposta del Club per la sostenibilitat». Per la seva banda, el president del Club, Narcís Carreras, va posar en relleu la modernització de les instal·lacions impulsada els darrers anys, les quals han convertit el Club Nàutic l'Escala en un dels que té més amarratges de Catalunya. També va posar en valor l'activitat de l'escola de vela i la bona salut institucional de l'entitat.

Finalment, l'alcalde de l'Escala va subratllar la vocació de compromís que el Club té tant amb la localitat com amb el seu entorn i va recordar que el creixement de l'entitat social i nàutica ha estat paral·lel a la transformació que ha viscut el municipi el darrer mig segle.

L'acte d'ahir va coincidir amb la celebració del Marina Day, el dia dels Ports Esportius de Catalunya. La iniciativa, creada amb la intenció d'apropar els ports i la seva oferta esportiva al ciutadà, es va fer durant el matí. Desenes de participants van practicar el pàdel SUP, el caiac, la vela lleugera i de creuer amb alguns dels racons amb més encant de l'Escala com a teló de fons.