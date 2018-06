Figueres convoca sis places d'agent de la Guàrdia Urbana

L´Ajuntament de Figueres sis noves places d´agent de la Guàrdia Urbana, tres corresponents a l´oferta pública de l'any passat i tres més de la d'aquest any. "Els figuerencs ens demanen més presència de policia al carrer, i per això necessitem ampliar la plantilla per garantir la cobertura de totes les necessitats de la ciutat, cada dia més diverses", diu l'alcaldessa, Marta Felip.

La primera convocatòria es troba ja en procés selectiu i els aspirants admesos se sotmetran a les proves els dies 25, 26 i 27 de juny. De les següents tres places que es convoquen, es preveu obrir termini de presentació de sol·licituds aquest mes de juny.

Els agents seleccionats el 2017 finalitzen aquest juny la seva formació a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya per incorporar-se a la plantilla de la Guàrdia Urbana de Figueres el mes de juliol, una plantilla formada actualment per 71 agents.

Entre 2017 i 2018 el govern municipal ha creat deu noves places de policia entre oposició lliure i mobilitat horitzontal per reforçar la plantilla de la Guàrdia Urbana.

El regidor de seguretat Quim Felip recorda que la "la Guàrdia Urbana ha anat assumint en els últims anys noves problemàtiques i molt diverses amb un esforç molt important per part de la plantilla que no s´ha pogut augmentar en els anys anteriors als 2017".

Per això el govern "ens vàrem comprometre a reforçar i ampliar la plantilla gradualment i continuarem amb aquest compromís".

L´alcaldessa Marta Felip destaca la necessitat de continuar creant noves places cada any, complint amb els compromisos del govern i sobretot cobrint les necessitats del cos i de la ciutat.