Descobreixen 258 quilos d'haixix en una furgoneta a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha descobert 258 quilos d'haixix en una furgoneta a la Jonquera. I en una altra actuació la Guàrdia Civil va comissar 10 quilos de marihuana i 1,2 quilos de cocaïna.

L'actuació del divendres dia 8 va ser la que va possible la troballa de l'haixix. Cap a les dues de la matinada, agents de la Guàrdia Civil van fer aturar una furgoneta amb matrícula francesa i on només hi anava una persona. Circulava en sentit França i els agents en escorcollar el vehicle va veure que la part del darrere dels seients posteriors semblava manipulada.

Un cop oberta, van aparèixer una gran quantitat de paquets que contenien una substància que va donar positiu a l'haixix. En total hi havia 258 quilos.

Davant dels fets, els policies van arrestar M.S, de 54 anys d'edat per un suposat delicte contra la salut pública.

L'altra actuació va ser el dia 5 de juny, quan una patrulla de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera que feia serveis fiscals en la seva demarcació van identificar el conductor i únic ocupant d'un vehicle amb matrícula alemanya que circulava en direcció cap a França.

Després de la identificació, un ciutadà serbi, V.S. de 48 anys, dels agents van inspeccionar l'automòbil. Als laterals hi van trobar 10 quilos de marihuana repartits en bosses, així mateix sota un dels seients davanters van trobar un paquet de forma quadrada que contenia una substància que va donar positiu en la prova de narcotest a la cocaïna amb un pes total de 1,2 quilos.

Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts i el confiscat van ser llocs disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia a Figueres.