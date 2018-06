Castelló renovarà una de les principals vies d'Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries afrontarà la inversió per renovar una de les principals vies d'Empuriabrava, l'avinguda Marinada. L'Ajuntament ha aprovat assumir el 70% del cost de les obres i la resta es farà amb contribucions especials. Els treballs de la primera fase tenen un cost de 450.000 euros.

L'Ajuntament ha programat l'obra en dues fases que es portarien a terme aquest any fins al 156 de Comercial Alberes i el 2019 amb una inversió total una vegada finalitzada de 750.000 euros.

El regidor d'Udem, Xavi Martínez, va destacar al darrer ple municipal la importància que el govern es plantegi executar els treballs en una única fase per evitar més molèsties als veïns. Martínez considera que es poden prescindir d'altres projectes per prioritzar aquesta obra i ajornar-ne d'altres com el passeig o el convent de Santa Clara.

Des del govern municipal prefereixen portar a terme les tres obres i deixar una part de l'avinguda Marinada per l'any vinent perquè consideren que tampoc suposar allargar-les molt. Inicialment es preveia fer en tres fases però es va optar per unir-les en dues.

A més, el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Canet, va informar que «els tècnics encara no han pogut resoldre la sortida d'aigües pluvials de la part que va a la platja i ens van demanar més temps per resoldre-ho» però no es volia ajornar més l'obra.

Al ple es va aprovar la imposició de contribucions especials projecte avinguda Marinada des de Comercial Alberes a Montgrí 156.