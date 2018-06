Una causa judicial per un cop de puny al XIX és Document del Mes de l'Arxiu de Roses

La documentació sobre una causa judicial per un cop de puny i amenaces de mort al segle XIX és el Document del Mes de l'Arxiu Municipal de Roses.

A través d´un document judicial sobre uns fets ocorreguts fa 150 anys, es poden conèixer avui dia com eren percebudes les malalties mentals durant la segona meitat de segle XIX, com funcionava la primera justícia, la més propera al ciutadà, com era la vida dels mariners i com funcionaven les diverses administracions estatals.

El document onsisteix en un expedient instruït l´any 1868 per l´agressió i ferida que el mariner Felip Brunet -àlies Bonovi- va infringir al procurador del Jutjat de Primera Instància de Figueres, Antoni de Pinto Gay, el 24 de juliol de 1868. Un petit episodi de la vida quotidiana, a través del qual l´arxiu extreu una vauosa informació sobre la Roses del segle XIX.

L´expedient forma part del fons documental del Jutjat de Pau de Roses, transferit a l´AMR els anys 2007 i 2011. Aquesta documentació estava instal·lada en lligalls i carpetes referents a les diferents funcions que ha exercit l´òrgan judicial de Roses des de la seva creació.

Des de l´any 2007, amb la transferència de la documentació a l´Arxiu, s´han anat fent diverses campanyes de classificació i de descripció del fons, que actualment està totalment classificat i descrit.

El document triat ha estat l´expedient 204 de la Sèrie Criminal, en el qual es relaten la detenció de Felip Brunet després que el 24 de juliol de 1868 donés un cop de puny al procurador dels tribunals, Antoni de Pinto, i amenacés de mort dues persones, així com la tramitació judicial del cas i el seu resultat.

A partir d´aquests fets i del seu procediment judicial, l´Arxiu Municipal reflexiona entorn la importància de petits esdeveniments d´aquesta tipologia documentats, per donar a conèixer una quantitat de dades absolutament espectaculars.