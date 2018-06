Una exposició a Peralada homenatja Carmen Mateu i el seu llegat com a mecenes

Carmen Mateu va ser difusora, col·leccionista, dinamitzadora cultural i una mecenes de les arts. Una exposició al Castell de Peralada vol homenatjar la fundadora del festival de música i donar a conèixer aspectes desconeguts de la seva vida. 'Carmen Mateu el llegat de les arts' s'ha inaugurat aquest dimarts a la biblioteca del castell i inclou també per primer cop la visita al despatx del seu pare, Miquel Mateu, on hi ha exposats quatre vestits importants en la seva vida, com ara el Pertegaz que va lluir el dia del seu casament.

La mostra inclou una selecció de quadres que van des d'un Ramon Casas fins a un Filippino Lippi així com joies, fotografies i material documental sobre el festival i l'estreta relació que va mantenir amb alguns artistes a qui Mateu admirava. "La meva mare ja de jove va tenir una faceta de col·leccionista i aquesta exposició és molt emotiva per a nosaltres", ha afirmat la seva filla i presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué. Aquesta serà la primera edició del prestigiós festival que es fa cada estiu sense la presència de la impulsora, que va morir el gener passat als 81 anys.