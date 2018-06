Les retallades al CAP de Bàscara posen en alerta els alcaldes

Deu alcaldes de les poblacions a les quals dona servei el CAP de Bàscara es reuniran demà amb el director Territorial de Salut a Girona, Miquel Carreras, per la preocupació dels municipis per la reducció del personal mèdic del centre. Els municipis temen que la reducció del servei acabi obligant a tancar alguns o tots els consultoris locals. Alerten que es dona servei a poblacions que viuen en nuclis sense transport regular.

Bàscara, Camallera, Garrigàs, Garrigoles, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Vilaür i Vilopriu són les poblacions a les quals dona servei del CAP.

L'alcalde, Narcís Saurina, ha explicat que el CAP tenia quatre metges a jornada completa. En aquest moment, en canvi, ,el centre només té cobertes dues places de metge a jornada completa i una amb reducció d'un terç de la jornada.



Sense cobertura de vacances

A més, «no es cobreixen ni vacances, de manera que en determinats períodes, ni tan sols arribarem a la meitat de la cobertura inicial». Segons l'Ajuntament, la reducció ja ha començat a repercutir als consultoris locals de les poblacions que formen part de l'Àrea Bàsica i «ens temem que aquesta reducció en el servei acabi obligant a tancar alguns o tots aquests consultoris».

El territori al qual dona servei el CAP presenta una dispersió important de la població concentrada en petits pobles, veïnats o masies.

Des de l'Ajuntament remarquen que «les comunicacions entre aquests nuclis no són especialment fluides». No tenen transport públic regular i això comporta problemes de desplaçament per a moltes persones.

«No podem canviar la realitat del territori i molt menys que aquesta ens converteixi en ciutadans de segona», diu l'alcalde, i per això defensaran el CAP i la tasca que s'hi porta a terme.