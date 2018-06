La ubicació del viver d'empreses de Figueres encara genera enfrontament

La ubicació de la futura incubadora vertical d'empreses encara és motiu de debat. El projecte de cooperació empresarial 2.0 es volia ubicar dins el Castell de Sant Ferrran -tal com es recull en la sol·licitud de la subvenció- però el govern de Figueres ara el vincula a l'ampliació del centre de formació integrat Ferran Sunyer.

L'emplaçament encara genera debat entre els grups del plenari, i és que inicialment s'havia previst instal·lar el viver d'empreses al Castell de Sant Ferran amb el doble objectiu de «dinamitzar-lo i que «la societat civil hi tingués entrada».

Així ho recorda el no adscrit Manel Toro i regidor de Promoció Econòmica en el moment de la sol·licitud de la subvenció. Es tractava de promoure i impulsar la instal·lació d'empreses emergents.

A més, un possible canvi d'ubicació «pot comportar la pèrdua de la subvenció», tal com recull l'informe jurídic de l'Ajuntament. Però el consistori figuerenc demanarà, de totes maneres, el canvi d'emplaçament.

«Estem segurs que el consideraran idoni i així ens ho ha confirmat tant la consultora que elabora el projecte co mla Diputació de Girona», diu l'alcaldessa Marta Felip.

La portaveu d'ERC hi coincideix. Per Agnès Lladó l'objecte de la subvenció és el de la implantació d'empreses i «no ens ho poden denegar perquè el centre Ferran Sunyer compleix els requisits».

Però per Felip «el projecte de desenvolupament neix coix si se situa al castell de Sant Ferran tal com estan les relacions institucionals».

La fortalesa és propietat del Ministeri de Defensa, i el mateix informe recull que s'hauria d'elaborar un conveni amb el ministeri perquè cedís l'espai o bé pagar un lloguer, tot i que el Consorci hi hauria posat facilitats com ara el lloguer a cost zero.



De propietat estatal

El principal escull, segons Felip, és que la propietat de l'edifici no és municipal, però també les dificultats que presenta desenvolupar un projecte innovador en una fortalesa protegida. «És incomparable a nivell monumental però té moltes dificultats per situar-hi un projecte de caràcter tecnològic», diu Felip.

Sant Ferran és la fortalesa abaluartada més gran d'Europa i declarada Bé d'Interès Cultural i catalogada com a Monument Històric Artístic.

En canvi per Toro és l'oportunitat per començar a utilitzar-lo per activitats civils. «Hi ha empreses de primer nivell internacional que havien mostrat interès per instal·lar-se al Castell de Sant Ferran, però no pel Centre de Formació Integrat», diu i assenyala que el mateix Consorci ho veia amb bons ulls.

La incubadora d'empreses haurà d'esperar, però, que finalitzi l'ampliació del Centre de Formació Integrat, que es preveu que comenci enguany. Per al regidor Òscar Vergés (CExF), no és oportú canviar la ubicació, ja que l'emplaçament del castell de St. Ferran «no suposava la construcció d'un altre equipament». El ple va acceptar la subvenció de 251.875,96 ? referent a aquest projecte.

L'ampliació, quinze anys després

Figueres també ha iniciat el projecte d'execució de la segona fase del centre Ferran Sunyer i amb el qual es construirà un edifici adjacent i amb les mateixes dimensions que l'actual i permetrà ampliar les activitats formatives. De fet, forma part d'un acord entre el govern i el PDeCAT per l'aprovació dels pressupostos.

La primera pedra de l'edifici es va col·locar el 2003, però no es va començar a construir fins set anys després. Passats quinze anys, es preveu iniciar la segona fase amb un pressupost d'1.081.849 euros.

Encara no s'han definit els usos que tindrà però en una part de l'espai s'hi establirà la incubadora vertical. A més, permetrà obrir-se a la ciutat i fer un nexe d'unió amb el polígon.

Amb l'aprovació inicial -dotze vots a favor i set abstencions- es desencalla finalment el projecte d'ampliació, que ja es preveia des del 2011.

Per l'alcaldessa és «totalment idoni que un centre que té com a contingut la formació i la innovació aculli el projecte de incubadora vertical d'empreses». Si no s'aprova el canvi d'ubicació del Castell de Sant Ferran al Firal, preveuen que s'acabi executant a la fortalesa tal com estava previst.