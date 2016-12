La crisi de l'aigua contaminada ha costat a la Bisbal 70.000 euros

L´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà té calculat que des que el 4 d´agost va dictar el ban que declarava que l´aigua de la xarxa municipal d´abastament no era apta per beure ni cuinar ha tingut unes despeses per fer front a aquesta situació que pugen uns 70.000 euros, segons ha explicat l´alcalde Lluís Sais (ERC). De moment, però, l´Ajuntament no ha fet cap desemborsament perquè l´empresa concessionària del servei municipal, Sorea, és la que està abonant les despeses. En tot cas, com ha precisat el batlle, després passaran la factura a l´Ajuntament.

Sais ha afegit que aquestes despeses generades per fer front a la crisi de l´aigua contaminada per la presència en excés de dos herbicides –diuró i terbutilazina– les pagarà l´Ajuntament amb recursos propis, és a dir, sense gravar el rebut de l´aigua. El batlle ha explicat que estan pendents de la subvenció que concedirà l´Agència Catalana de l´Aigua sobre l´import final de la crisi. Aquesta ajuda s´aplicarà sobre tots els conceptes derivats de la situació –el subministrament d´aigua als veïns a través de garrafes i d´una cisterna, i els dos filtres de carbó actiu que s´han llogat i que són la principal despesa– i, en principi, en cobrirà sobre el 50%, d´acord amb les converses que han mantingut les dues administracions.

L´alcalde de la Bisbal ha exposat que el lloguer mensual dels dos dipòsits ascendeix a 2.500 euros i que la càrrega de carbó actiu per als dos filtres va ser de 30.000 euros. En funció del consum que se´n faci, la recàrrega s´ha de fer amb major o menor freqüència, si bé l´alcalde de Forallac, Josep Sala (CDC), ha manifestat que es preveu que sigui anual.

Les despeses dels dos filtres les paguen els dos ajuntaments en funció del consum que fan els dos municipis, un import que sempre és superior per a la Bisbal, que té més habitants.