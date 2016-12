Un conductor sense carnet pateix un xoc i abandona el cotxe bolcat a Palamós

Un conductor sense carnet de conduir va abandonar el seu vehicle bolcat al mig de la via pública de Palamós, després de xocar amb un altre vehicle. Segons va avançar ahir Ràdio Palamós, els fets van passar la matinada de diumenge, quan es va alertar la Policia Local de la presència d'un cotxe bolcat entre els carrers d'Indústria i Mallorca, al barri de la platja.

Els agents es van desplaçar fins a la zona i en inspeccionar el vehicle no van trobar ningú a l'interior. El cotxe estava bolcat al mig de la via pública i presumiblement havia col·lidit amb un altre turisme que hi havia aparcat i que va patir desperfectes.

Una grua va retirar el vehicle bolcat i llavors es va començar una investigació, per intentar identificar el conductor, mitjançant el número de la matrícula.

Finalment, a les sis de la tarda del mateix dia de l'incident, un home de 33 anys, que resideix a Palamós, es va presentar a les dependències policials i va confessar ser l'autor de l'accident. Segons hauria explicat, no tenia carnet de conduir ni disposava d'assegurança, motiu pel qual hauria abandonat el lloc dels fets. Se li va imputar un delicte per danys materials a l'altre cotxe, per abandonar el vehicle en plena via pública i per conduir sense permís ni assegurança.

Justament a aquest barri, la Policia Local de Palamós va detenir fa unes setmanes un individu que acabava d'agredir la seva parella en ple carrer i que va intentar fugir en el seu cotxe, multiplicant quasi per quatre la taxa d'alcoholèmia.