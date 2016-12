El ple de Sant Feliu ha de rectificar la votació sobre l'entorn del Monestir

El ple de Sant Feliu de Guíxols va haver de tornar a votar ahir al matí, la modificació puntual del POUM amb relació a l'entorn del Monestir, perquè en el darrer ple municipal es va aprovar provisionalment per majoria simple (10 vots), quan es requeria que fos per majoria absoluta (11 vots). «En el ple ningú se'n va adonar, ni el secretari, i en tractar-se del POUM calia que fos per majoria absoluta. Va ser en tramitar-ho que ho vam veure», va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs.

Per això, ahir al matí es va convocar una sessió extraordinària on es va tornar a posar a votació aquest punt que, aquest cop sí, va ser aprovat per majoria absoluta amb 11 vots a favor (TSF, PSC, ERC i la CUP), tres abstencions (CiU i Guíxols des del Carrer) i un en contra (MES). En la primera votació -la del ple de novembre-faltaven dos membres de l'equip de govern, mentre que ahir faltava l'alcalde, Carles Motas (TSF), i quatre regidors de CiU. En canvi de vot va ser el de la regidora de la CUP, Elena Delgado. Diari de Girona va intentar posar-se en contacte amb l'edil de la CUP per conèixer els motius d'aquest canvi, sense èxit. L'aprovació definitiva correspondrà a organismes de la Generalitat.

Així, la modificació puntual del POUM permetrà que el Monestir tingui una franja de protecció de nous edificis privats de 18 metres, una mesura que, segons Saballs, garantirà que l'entorn no tingui cap edificació privada. A més, s'ampliaran els espais lliures amb un espai verd fins a Monticalvari.