L'Ajuntament de Torroella aposta pel turisme responsable i sostenible

n L'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'adherirà al grup de treball que crearà la xarxa europea NECSTouR amb els municipis promotors de la prova pilot per a la implementació del sistema d'indicadors de sostenibilitat i gestió turística responsable, coneguts com a ETIS. NECSTouR és la Xarxa de Regions Europees per un Turisme Sostenible i Competitiu, i assumirà les tasques d'interlocució entre els municipis que han participat en aquesta prova pilot i les institucions europees. L'interès d'aquest sistema d'indicadors ha estat avalat per la pròpia Comissió Europea, que incorporarà els resultats obtinguts en un observatori a nivell Europeu (Europe Virtual Tourism Observatory) i també se'n farà ressò al Global Sostenible Tourism Council, vinculat a l'Organització Mundial del Turisme.

L'Ajuntament ja va participar durant el 2014 en el projecte pilot promogut per la Unitat de Turisme de la Direcció General d'Indústria i Empresa sobre una nova metodologia d'indicadors que ajudin a avaluar la sostenibilitat i competitivitat dels destins turístics europeus. Dels resultats d'aquella prova pilot van sorgir unes jornades que es van realitzar a Brussel·les el novembre del 2015.