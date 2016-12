L'import de l'expropiació del Mas Oliver de Palamós acabarà als jutjats

L'Ajuntament de Palamós portarà l'expropiació del Mas Oliver, a Sant Joan, al jutjat contenciós administratiu perquè està en desacord amb el preu que ha determinat el Jurat d'Expropiació, que és de 401.000 euros. L'import que demanava la propietat és de 815.000 euros, mentre que el quantificat per l'Ajuntament és de 251.000. El regidor d'Urbanisme, Jordi Pallí (CiU), ha explicat que els tècnics de l'Ajuntament mantenen que el preu és inferior al determinat pel Jurat d'Expropiació, de manera que, al contenciós administratiu, l'administració local defensarà que el preu marcat de 401.000 euros és excessiu. Pallí també ha destacat que «l'Ajuntament ha de buscar el preu més ajustat en defensa de l'economia municipal». En aquest sentit, ha afegit que, a part del preu d'expropiació de la finca, el Mas Oliver requereix una rehabilitació important perquè se'n pugui treure profit, de manera que l'import de l'operació s'incrementarà encara més.

El regidor d'Urbanisme ha explicat que el terreny que ocupa el Mas Oliver està qualificat com a equipament, i que l'obligació d'expropiar-lo per part de l'Ajuntament ve determinat per una sentència judicial, després que les dues parts no haguessin arribat a un acord a través d'un conveni urbanístic, cosa que hauria evitat el tràmit judicial que ara arrencarà, i que pot durar encara anys.

El cas és que un cop determinat judicialment que l'Ajuntament havia d'expropiar la finca, va arribar l'hora de posar l'import sobre la taula. Tampoc hi va haver acord, com reconeixia Pallí el mes d'abril passat ja que la diferència entre les dues parts era «substancial»: l'Ajuntament oferia 251.000 euros, mentre que la propietat en demanava 815.000, és a dir, 564.000 euros de diferència. Davant d'aquesta situació, el següent pas era recórrer al Jurat d'Expropiació, que ha determinat l'import de 401.000 euros.

El preu no ha agradat, almenys, a l'Ajuntament palamosí, de manera que recorrerà a la via del contenciós administratiu, que allargarà més el procés.

El dia que la finca passi a mans de l'Ajuntament, Pallí ha manifestat que, per la ubicació que té, hauria d'acollir un equipament que necessiti Sant Joan, com ara un local social. En tot cas, ha concretat que no està determinat l'ús que se li donarà.