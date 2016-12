ERC de Palafrugell es mostra indignada que les obres del Golfet es reprenguin

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Palafrugell, a l'oposició, ha mostrat el seu rebuig a l'autorització perquè el promotor del xalet del Golfet reprengui les obres un cop l'equip de govern (PSC i CiU) ha aixecat la suspensió que tenia. Pels republicans, «és indignant que no esperin –l'equip de govern– com es desenvolupa el recurs contenciós presentant per Salvem el Golfet».

L'alcalde Juli Fernández va suspendre la llicència d'obres el mes d'agost passat perquè les obres que s'havien executat de la piscina i del seu entorn no es corresponien amb el projecte pel qual es va concedir l'autorització. Fernández va mantenir suspeses les obres fins que el promotor aportés un projecte de restauració. Un cop l'Ajuntament el té, l'equip de govern va autoritzar la setmana passada l'enderroc dels espais que superaven la llicència d'obres i va aixecar la suspensió.

Els republicans, doncs, no veuen bé que el promotor pugui reprendre les obres i, alhora, consideren «indignant» que l'equip de govern no hagi revisat el projecte i hagi descartat declarar lesiva per a l'interès públic la llicència d'obres –pas previ a la seva anul·lació– com li demanava la Generalitat. El govern sosté, amb informes encarregats a tècnics externs, que l'administració catalana fa una interpretació errònia de la normativa, de manera que no hi ha excés de superfície construïda ni d'alçada.