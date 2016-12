El sostre del Palau lo Mirador creixarà un 45% amb l'ampliació projectada

La Comissió territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar definitivament divendres el pla de millora urbana per ampliar l'hotel de quatre estrelles situat a l'antic Palau lo Mirador, a Torroella de Montgrí, amb 14 habitacions més i un saló per a banquets. Aquest document exposa com s'ordena aquesta ampliació de sostre, que comporta un creixement del 45,09% respecte del que hi ha actualment: disposa de 2.590 metres quadrats i l'ampliació preveu que creixi en 1.168, de manera que arribarà a 3.758 metres quadrats de sostre.

L'hotel se situa al costat de l'església Sant Genís, en una parcel·la que conté, a més del palau, una altra edificació de planta baixa, golfes i soterrani que acull serveis complementaris i piscina, així com un gran jardí. El palau era inicialment una casa pairal de Torroella que al segle XIII es transformà en residència dels comtes de Barcelona quan la població va esdevenir vila reial, el 1273. L'actual edifici és el resultat de la reforma realitzada per l'arquitecte Rafael Masó entre 1919 i 1934, quan es va adaptar a residència d'estiu dels comtes de Torroella. Finalment, el 2006 obrí les portes com a hotel de quatre estrelles amb una desena d'habitacions.

El Palau lo Mirador està considerada una construcció de remarcable valor històric i arquitectònic i, per tant, és objecte d'especial protecció. El planejament de Torroella admet noves edificacions a la parcel·la sempre que es preservin els valors arquitectònics de l'edificació i del jardí.D'acord amb el pla de millora urbana, els 1.168 metres quadrats de sostre nou es repartiran en dues edificacions: una al sud de la parcel·la per acollir 14 noves habitacions i una altra, al nord, per instal·lar-hi un saló de banquets i altres usos complementaris.

La Comissió ha valorat que les noves construccions seran de planta baixa i se situaran al perímetre de la parcel·la, mantenint així la continuïtat visual entre els dos extrems de la finca i alliberant l'espai del palau.

L'ampliació suposarà també que el promotor aboni 107.509,91 euros a l'Ajuntament ja que no pot fer front a les obligacions que estableix la legislació de reserva de 202,31 metres quadrats de sòl per a espais lliures públics ni al 15% d'aprofitament mig per l'increment de sostre.

La regidora de Gestió Territorial, Sandra Bartomeus (ERC-Junts), ha explicat que aquests diners es destinaran a la recuperació de patrimoni cultural del casc històric i, concretament, s'invertiran en millores del passeig de l'Església. La regidora ha valorat positivament l'ampliació del Palau lo Mirador perquè «és una important millora per una finca tan emblemàtica, així com pel propi nucli antic de Torroella de Montgrí».